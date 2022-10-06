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Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

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Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності
Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск посперечався з американським сенатором Ліндсей Гремом, щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Американський сенатор Ліндсей Грем розкритикував "мирний план" Маска.

На що мільярдер заявив, що необхідно "підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні"

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії", - відповів Маск.

Маск опублікував карту електоральних вподобань за 2012 рік, де показано, що тоді більшість мешканців південних та східних областей голосували за "Партію регіонів".

"Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", - додав засновник SpaceX та Tesla.

Нагадаємо, раніше засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

Читайте: План Маска для України - непрактичний і аморальний, - Washington Post

Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 01
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 02
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 03

Топ коментарі

  • Маркиз
    "Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов"

    Ох, как же я кайфую в последнее время, листая россиянские паблики и странички гордых дыровцев в обоссанном тельнике. Варианты реакций там меня радуют больше даже, чем посмотреть барбекю из запоребрика на ночь.

    Первый типаж, которого сейчас прям очень дохера, это "Обиженка". Его обманули: его не одели, не обули и бросили в кирзе 75го года голой жопой на отъявленного негодяя с Хаймарсом, Джавелином и в Ловах за 300 баксов.
    Причем, его обманули не по сути, не в тот момент, когда сказали, что убивать соседей - дело богоугодное, почетное и прибыльное. Нет, ну всё норм, он по-прежнему уверен, что нас всех хорошо бы убить, но ***** шото как-то трудно в кирзе и каске из говна.
    Дайте мне НАТОвскую экипировку, НАТОвское вооружение и НАТОвских командиров, и тогда мы покажем мощь рассейскую! Тогда ух! Тогда ого-го! Ну а так - любил я в ротовое отверстие этот цирк, нас 15 осталось из батальона, хочу на ручки.

    Другой типаж - мамки и прочие самки этого альтернативного биологического вида.
    - Мам, я в плену.
    - Эм..Хм..Ну вы ж там всех победили?
    - Нет, мам, нас двое выжило, в плену. Остальных в мешках домой повезут.
    - Эм...Хм ...Ну вы ж там всех победили?
    - Нет, мам, нас на убой послали!!!!
    - Руководству виднее. Значит так надо. Значит так правильно, ты родину защищаешь!
    - От кого я защищаю родину под Харьковом?
    - От американцев!
    - Тут нет американцев!
    - Тебе уже мозги промыли.
    И всё, и точка. Даже не спрашивают как кормят, не ****** ли кровиночку, что сделать для его обмена, куда звонить. Вообще отмороженные. Отношение к потомству как у гуппиков.

    Есть те, кто до сих пор всех победит, покажет кузькину мать, большой пролетарский прибор он клал на всё, Путин сказал "Надо"!, он ответил: "Есть!".
    Это в основном ЧМОбики в период транспортировки групп мелкого рогатого скота в районы переработки.
    Они ещё не знают, что им дадут винтовку Мосина, икону и ***** от офицера.
    Они ещё не знают, что пленного чеченца обменяют за пару часов, а его отсутствия после очередного отрицательного наступления никто и не заметит.
    Он - самый яркий представитель нации: нажраться, вытворить эпичную ***** и некрасиво сдохнуть.

    А самое радостное для меня то, что вообще перестало попадаться смешливое отношение к Украине. Только страх или ненависть. Никакого "один народ", никаких "братья", никаких "та как два пальца об асфальт".
    И вот это нынешнее отношение запоребриков к нам, мне гораздо приятней прошлого снисходительного, барского похлопывания по плечу.

    "Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов".
    Их репутация никогда не будет прежней.
    Они деморализованы, и не понимают - как же так? Не понимают, зачем воюют и почему не могут победить.
    Их пропагандистки начинают потихоньку сливаться: "Я не власть, я простая баба, у меня трое маленьких детей".

    Да, их много. Они не люди. Цивилизационный налет на этих существах оказался просто маскировочной сетью.
    Но они уже проиграли, просто пока об этом не знают.

    Tanya Adams
  • Олександр Юрчук
    та що цей придурок ніяк не заспокоїться, хто тебе питає. займайся тим в чому розбираєшся.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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