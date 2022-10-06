Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск посперечався з американським сенатором Ліндсей Гремом, щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Американський сенатор Ліндсей Грем розкритикував "мирний план" Маска.

На що мільярдер заявив, що необхідно "підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні"

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії", - відповів Маск.

Маск опублікував карту електоральних вподобань за 2012 рік, де показано, що тоді більшість мешканців південних та східних областей голосували за "Партію регіонів".

"Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", - додав засновник SpaceX та Tesla.

Нагадаємо, раніше засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

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