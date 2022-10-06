Остання партія сталі з Азовсталі допоможе ЗСУ

В Україні виготовили лімітовану серію браслетів "Символ незламності. Азовсталь" з останньої партії сталі заводу-фортеці, заводу-символу Азовсталі в Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, браслети можна придбати на порталі United24.

Це перший проєкт у реалізації спільної ініціативи фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи "Метінвест" з використання останньої довоєнної партії Азовсталі задля збору коштів на підтримку України під час війни. 100% доходу піде на закупівлю дронів в рамках проекту "Армія дронів".

Кожен браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату Азовсталь. Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му - новий саркофаг на ЧАЕС. У 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що компанія з перших днів війни передає ЗСУ сталь для будівництва оборонних споруд, виробляє бронежилети та мобільні укриття, закуповує автівки, тепловізори та дрони.

Презентація проєкту відбулася біля найбільшого прапора України у Києві, поруч з яким розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ". Літери, також зроблені з Азовсталі, стоятимуть тут до 1 листопада.

З першого дня війни підприємства Ахметова надають Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку. Також виділили окрему виробничу лінію для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.

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