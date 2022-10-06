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Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення

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Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення
Більшість українців отримують новини із соціальних мереж "Фейсбук" і "Телеграм", а для 40% основним джерелом інформації продовжує бути телебачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соціологічне дослідження компанії Gradus Research Company.

Як зазначається, під час опитування понад половину респондентів вказували, що отримують інформацію із соціальних цифрових платформ.

Учасники назвали соцмережу "Фейсбук" основним джерелом споживання новинного контенту - цю платформу обрали 90% респондентів. Майже така сама кількість (89%) учасників повідомили, що вони отримують новини через телеграм.

Цифрова аудиторія регіональних проєктів Суспільного перевищила 4 млн підписників.

Згідно з дослідженнями, 40% респондентів продовжують отримувати новини з телебачення.

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Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 01


Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 02


Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 03

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Топ коментарі

  • Urs
    зелемарафон рулит.
  • Evgeny N
    40% підтримки ЗЕ та СН на виборах після Перемоги - забезпечено! (якщо, звісно, цей "єдиний анал" буде існувати й надалі).
  • Alexey Prus 9f3d4003
    а як же пенсіонери в смартофонах? чи це була не та партія для роялю
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