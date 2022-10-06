У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"
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25-річна викладачка заявила, що не варто вирушати на спецоперацію в ролі гарматного м’яса, адже "Україна сильніша і все одно переможе".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
25-річна Ольга Лизункова виголосила свою промову через два дні після оголошення про часткову мобілізацію. Вона звернулася до студентів і заявила, що не варто вирушати на спецоперацію як гарматне м'ясо, адже "Україна сильніша і все одно переможе". Краще, на думку дівчини, просто сісти до в'язниці.
Промову Лизункової оцінили не всі учні. Пізніше про монолог викладачки дізналися у поліції. На Лизункову оформили протокол за дискредитацію російської армії. Тепер на неї чекає штраф або адміністративний арешт.