Новини • Мобілізація в РФ

У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"

16 06245
У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"
25-річна викладачка заявила, що не варто вирушати на спецоперацію в ролі гарматного м’яса, адже "Україна сильніша і все одно переможе".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали

25-річна Ольга Лизункова виголосила свою промову через два дні після оголошення про часткову мобілізацію. Вона звернулася до студентів і заявила, що не варто вирушати на спецоперацію як гарматне м'ясо, адже "Україна сильніша і все одно переможе". Краще, на думку дівчини, просто сісти до в'язниці.

Промову Лизункової оцінили не всі учні. Пізніше про монолог викладачки дізналися у поліції. На Лизункову оформили протокол за дискредитацію російської армії. Тепер на неї чекає штраф або адміністративний арешт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми 6 днів жили в окопах, які самі вирили, - 400 мобілізованих росіян підняли бунт у Білгородській області. Військове керівництво підганяє бронетехніку. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Elvis2
    Уже не первая преподаватель протестует. И что характерно, все учителя английского языка. Все таки англоязычная цивилизация - непобедимая сила, раз действует и ватное общество.
  • Олег Кущ e096799b
    Логично. Полный срок они все равно не отсидят. Завтра пуйло отравят и будет амнистия.
  • Mykhailo Stepanov
    Респект малої! Цій можна громадянство України дати, звісно після іспитів)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини