Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов

За результатами наради під головуванням президента, присвяченої проходженню опалювального сезону, вже найближчим часом будуть надані громадянам певні рекомендації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам спільно треба буде думати, в який спосіб пережити цю доволі складну зиму. І вчора у президента відбулася велика нарада з цього приводу. Я думаю, найближчим часом будуть надані нашому суспільству певні пропозиції, в який спосіб ми спільно маємо вирішити таке складне питання - як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський напередодні у відеозверненні заявив, що зима буде складною, але Україна готується - накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.

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