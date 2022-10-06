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Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов

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Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов
За результатами наради під головуванням президента, присвяченої проходженню опалювального сезону, вже найближчим часом будуть надані громадянам певні рекомендації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам спільно треба буде думати, в який спосіб пережити цю доволі складну зиму. І вчора у президента відбулася велика нарада з цього приводу. Я думаю, найближчим часом будуть надані нашому суспільству певні пропозиції, в який спосіб ми спільно маємо вирішити таке складне питання - як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський напередодні у відеозверненні заявив, що зима буде складною, але Україна готується - накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пару тижнів тому коли на інформмарафоні ведучий запитував діячку з міністерства чому в Ірпені з квітня звільненого до сіх пір не вставлені шибки по будівлям, то вона казала в відповідь щось на кшталт треба заклеювати вікна та відтягувати дивани від радіаторів опалення так буде тепліше. Тобто людина відморозилась, чи не розуміє що її запитують.
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Рекомендатори чортовi!
  • piligrim
    ні, в Адміністацію президента... там буде трохи тепліше, ніж в оселях пересічених...
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