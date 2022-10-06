Нідерланди допускають запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ з РФ у Європі

Родовище Гронінген нині в процесі закриття через сотні землетрусів, до яких призвела його розробка, проте у разі настання критичної ситуації Нідерланди допускають його перезапуск.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Поки що Нідерланди відкидають заклики наростити викачування газу, навіть коли Європа готується до чи не найсуворішої зими з часів Другої світової війни.

З 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Попри десятки років видобування, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько 1 трильйона доларів. За даними компанії Shell Plc, що бере участь в експлуатації родовища, можливо видобувати ще на 50 млрд кубів газу на рік більше, ніж зараз. Причому додаткові обсяги газу можна отримати майже відразу після запуску.

Перші невеликі поштовхи в Гронінгені були зафіксовані в 1986 році, і відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

За даними Гронінгенського інституту гірничодобувної промисловості, з приблизно 327 000 будинків у регіоні щонайменше 127 000 зазнали певних пошкоджень. Понад 3300 будівель були знесені в цьому районі з 2012 року, оскільки землетруси зробили їх небезпечними, повідомляє голландська телерадіокомпанія NOS.

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Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи. Нестача газу "може змусити нас прийняти це рішення", – каже він. Зокрема, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належно опалюватися.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена, і на Війлбріф тиснули колеги з інших країн ЄС. Проте країна поки що дотримується свого плану.

Прем'єр-міністр Марк Рютте не виключає використання Гронінгена для посилення поставок, але "тільки в крайньому випадку, якщо все піде не так", і наразі ситуація не настільки критична

Замість того, щоб збільшувати видобуток газу, Нідерланди зняли обмеження на генерацію вугільних електростанцій, а також подвоїли імпортні потужності для скрапленого природного газу та забезпечують заповнення газових сховищ на 80% до початку зими.

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Ситуація цієї зими може бути "досить стабільною", каже Вілбріф. Та міністр більше стурбований тим, що буде після неї: "Якщо ви повністю вичерпаєте ці запаси через холодну зиму, як ви збираєтесь їх знову наповнювати?".

Багато мешканців Гронінгена готуються до того, що уряд скасує своє рішення і зрештою збільшить видобуток, оскільки тиск зростає.