Поліція отримала інформацію про можливе ґвалтування жінок у катівнях на Харківщині
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Думка", про це в Харкові 6 жовтня під час брифінгу повідомив журналістам начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.
"У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування у катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Тобто є і такі, і такі", - сказав Болвінов.
Він зауважив, що жертвам зґвалтувань непросто давати свідчення у межах розслідування цих кримінальних проваджень.
"Ми розуміємо, що потерпілим дуже важко розповідати й давати свідчення поліції та правоохоронним органам про такі факти. Однак у нас є провадження, які ми зареєстрували зі слів, з інформації, є звернення жінок, яких зґвалтували", - сказав начальник слідства.
Він додав, що частину з цих проваджень розслідує Головне слідче управління Національної поліції в Києві, частину – слідче управління ГУНП України в Харківській області.