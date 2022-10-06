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Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії

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Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії
Пакет санкцій є відповіддю на триваючу ескалацію та незаконну війну Росії проти України, включно з незаконною анексією української території на підставі фіктивних "референдумів", мобілізацією додаткових військ і відкритими ядерними погрозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"Цей пакет запроваджує нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку - європейських послуг. Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на території України. Пакет також закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша частина санкцій стосується осіб і організацій, а друга - обмеження торгівлі.

Зокрема запроваджено:

- обмеження проти фізичних та юридичних осіб;
- подальше обмеження торгівлі, нові заборони на імпорт російської продукції, що позбавляє російську економіку семи мільярдів євро, а також товари, ключові технології, які росії потрібні для війни в Україні;
- обмеження ціни на нафту, що допоможе зменшити доходи росії та зберегти стабільність світових енергетичних ринків;
- санкції проти тих, хто намагається обійти попередні обмеження.

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    А що до санкцій МАГАТЕ???

    Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
  • DmitrySviridon ad49c275
    нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
  • Колян Коляныч
    Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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