Затримано псевдоголову села на Херсонщині, який "здавав" окупантам проукраїнських активістів, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Бериславського району, який в тимчасово окупованому селі добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року він був проголошений так званим "головою села". На псевдопосаді чоловік активно допомагав представникам країни-агресора, організовував агітаційні заходи та зустрічі з місцевими жителями, налагодив поширення серед населення пропагандистської газети окупантів. Сприяв російським окупаційним військам у пошуку проукраїнських громадських активістів, а також представників бізнесу з метою їх пограбування", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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