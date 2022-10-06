ЗСУ рішуче наступають, ніякі мобілізації Путіну не допоможуть, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко у Бірмінгемі провів низку зустрічей з членами уряду та британського парламенту, де обговорив постачання зброї для ЗСУ, запровадження "пекельних" санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також закликав британських партнерів підтримати Україну на шляху до членства в НАТО і обґрунтував важливість невідкладного початку відповідних процедур.

"Маяком у цьому плані повинен стати Саміт НАТО у Вільнюсі наступного року. Вважаю, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію Парламентської Асамблеї НАТО на підтримку заявки України", - наголосив п’ятий президент.

Також він привітав ЗСУ з великими успіхами.

"Бо це є найкращі дипломати, що стосується путіна. Найкращі захисники, найкращі професіонали і патріоти. Декілька днів тому ми святкували дуже класну, ефективну операцію по Балаклії, Ізюму, Куп’янську. Буквально два дні тому ми говорили про великий успіх українських Збройних Сил через планомірно сплановану операцію в Лимані", - нагадав Порошенко.

"На сьогоднішній день дуже добрі новини з Півдня, з Херсонської області. Ми рішуче наступаємо. Ніякі мобілізації путіну не допоможуть", - підсумував лідер "ЄС".

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