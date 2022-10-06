Окрім Угорщини, восьмий пакет санкцій проти РФ блокували Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція, - журналіст Йозвяк

Декілька країн Європейського союзу, окрім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

"Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.

Також читайте: Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії