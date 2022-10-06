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Окрім Угорщини, восьмий пакет санкцій проти РФ блокували Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція, - журналіст Йозвяк

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Окрім Угорщини, восьмий пакет санкцій проти РФ блокували Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція, - журналіст Йозвяк
Декілька країн Європейського союзу, окрім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

"Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    шото ********* все больше
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
  • Valter Valter
    Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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