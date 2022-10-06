На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА
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Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що у деяких телеграм-каналах наразі повідомляють про вибух.