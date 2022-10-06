На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у деяких телеграм-каналах наразі повідомляють про вибух.