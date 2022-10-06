Кількість громадян, які покинули РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих, - Данілов

Кількість бажаючих воювати проти України зменшується в геометричній прогресії.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам достеменно відома кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Ми розуміємо, де вони, розуміємо, в який спосіб на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії", - зазначив він.

"Ми маємо величезну кількість інформації стосовно відмови військових воювати, навчатися. ... Починаються локальні бунти", - додав секретар РНБО.

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