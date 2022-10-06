Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн прибула у Київ з дводенним візитом

Голова оборонного комітету Німецького Бундестагу Марі-Ан’єс Штрак-Ціммерманн хоче дізнатися, які німецькі танки потрібні Україні та таким чином посилити тиск на канцлера ФРН. Заплановані переговори щодо подальших поставок зброї.

Про це німецький політик повідомила у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Приїхали в Київ. Бути на місці, отримати враження про ситуацію та потреби, поспілкуватися з політиками та урядом зокрема з солдатами є для мене важливим в нинішній ситуації. Німеччина повинна збільшити підтримку", - написала Штрак-Ціммерманн.

У четвер вранці Штрак-Ціммерманн відвідає зруйнований аеропорт Антонов. Потім вона планує відвідати різні позиції української армії та отримати уявлення про останні події на фронті. На п'ятницю заплановані переговори з представниками українського парламенту та уряду, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головним радником Президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

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