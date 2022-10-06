Путін постав перед поразкою на полі бою та потонув у почутті "жертви", - Боррель

Промова Путіна з приводу "приєднання" до Росії захоплених українських територій свідчить, що він перебуває у повній ізоляції та втратив зв’язок з реальністю.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З одного боку, все це виглядає знайомим, оскільки Путін вдався до подібної процедури у 2014 році під час анексії Криму (неприкрите використання сили, насильницький "референдум", за якими йшла грандіозна церемонія з приводу "завершення справи"). З іншого, події минулого тижня сприймаються по-іншому. Путін зараз постав перед поразкою на полі бою, посиленням опозиції вдома та дедалі більшою ізоляцією за кордоном. Його промова та представлений ним стиль мислення були майже сюрреалістичним коктейлем дикунських погроз, конспірологічних думок, та фантазійних образ. Це дозволяє припускати, що цей чоловік є настільки ізольованим, що він потонув у почутті "жертви" та втратив дотик до реальності", - пояснив він.

За словами Борреля, вся "урочиста церемонія" у Кремлі лише засвідчила абсолютно незаконну крадіжку територій. Всі чотири регіони України, які Росія зробила спробу анексувати, були захоплені силою, після чого Росія влаштувала там фейкові "референдуми" за участю мізерної кількості населення, при цьому людей примушували голосувати під загрозою зброї.

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