СБУ повідомила про підозру депутатам-зрадникам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини

Під час тимчасової окупації Харківської області вони добровільно приєдналися до агресора і допомагали йому розграбовувати регіон та переслідувати мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на телеграм-каналі Служба безпеки України.

Як зазначається, у ході слідчо-оперативних заходів задокументовано злочинні дії двох депутатів Липецької сільської ради. В період захоплення місцевої територіальної громади обидва посадовці підтримали загарбників і погодились з ними співпрацювати.

За таку "лояльність" представники країни-агресора призначили своїх поплічників до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там один з них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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"У ході оперативної роботи викрито підривну діяльність колишнього начальника сектору дізнання одного з відділів поліції Чугуївського району. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік агресора, який призначив його керівником слідчого підрозділу у так званому "отдєлє поліціі" тимчасово окупованого Вовчанська. Перебуваючи на "посаді", зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій", - ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

Також на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, викрито колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення "бюджету" окупантів.

Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням "податків і зборів" з місцевих жителів, у тому числі підприємців.

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Наразі двом зрадницям вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.