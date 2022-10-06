РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков

Росія намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, проте отримала відмову від Туреччини.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Факти, які я спостерігаю - це провал "могилізації" в Росії, їх провал забезпечення нового контингенту... Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу . Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - зазначив очільник Міноборони.

Резінков вважає, що провал так званої "спецоперації" призведе до зміни режиму у Росії.

"Моє розуміння – це провал існуючого кремлівського режиму в Росії. Відповідно, вони зроблять якісь кадрові рішення, когось звинуватять, швидше за все, російських військових, у провалі "спеціальної військової операції", їм потрібні чиїсь голови. Але це вже не витримає режим, буде заміна режиму, буде "ідеальний шторм" у Росії, а ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни та виходу нас на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році",- додав міністр.

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