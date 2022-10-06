РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Факти, які я спостерігаю - це провал "могилізації" в Росії, їх провал забезпечення нового контингенту... Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу . Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - зазначив очільник Міноборони.
Резінков вважає, що провал так званої "спецоперації" призведе до зміни режиму у Росії.
"Моє розуміння – це провал існуючого кремлівського режиму в Росії. Відповідно, вони зроблять якісь кадрові рішення, когось звинуватять, швидше за все, російських військових, у провалі "спеціальної військової операції", їм потрібні чиїсь голови. Але це вже не витримає режим, буде заміна режиму, буде "ідеальний шторм" у Росії, а ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни та виходу нас на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році",- додав міністр.