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Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, - ОК "Південь"

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Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, - ОК "Південь"
На сьогодні Збройні сили України звільнили вже понад 400 кв. км територій Херсонської області і просуваються далі.

Про це під час брифінгу на тему "Оперативна ситуація на півдні України" поінформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можна говорити про успіхи ЗСУ на певних напрямках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, у нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", - зазначила Гуменюк.

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Топ коментарі

  • Arsen Kirillov
    Слава Україні, врешті решт йде мир на Україну.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Касабам звіздець.
  • Чайка Київ
    Допомагай та оберігай вас Господ і Матінка Богородиця, ріднесенькі
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