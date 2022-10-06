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Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги

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Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги
З початку повномасштабного вторгнення Росії Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні майже 9 мільярдів доларів допомоги.

Про це повідомили у посольстві США у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Переважна більшість цієї суми — 8,5 млрд дол. — це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб той міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.

Ще близько мільярда — це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни.

Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.

Крім того, близько 100 млн дол. буди виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Andrew86
    А сколько из них разворуют наши банки и чиновники?

    НАБУ сообщило о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко

    Сообщается, что с 2014 по 2019 год из Укргазбанка незаконно вывели 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек, в том числе и Шевченко, который возглавлял банк в тот период.

    По данным НАБУ, они не знают, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.
  • 5 копійок
    Зелень прибарахлиться. Внукам хватіт.
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