Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги
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З початку повномасштабного вторгнення Росії Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні майже 9 мільярдів доларів допомоги.
Про це повідомили у посольстві США у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Переважна більшість цієї суми — 8,5 млрд дол. — це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб той міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.
Ще близько мільярда — це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни.
Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.
Крім того, близько 100 млн дол. буди виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.