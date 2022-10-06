Другого Медведчука в нас немає. Але є цікава ідея щодо набору обмінного фонду для звільнення наших полонених, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов"
Про це під час пресконференції заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, офіцерський склад, який визволили з полону активно співпрацює з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
"За нашими списками загиблих в Оленівці 41 людини, але ми не всіх опитали. Списки збираються", - зазначив Кротевич.
Він зазначив, що під час виходу з "Азовсталі", командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним, а також зв'язок з очільником ГУР МО Будановим.
Кротевич назвав обмін Медведчука "політичним".
"Це моя особиста думка, це був політичний обмін Медведчука. Другого Медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", - додав український захисник.