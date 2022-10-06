Другого Медведчука в нас немає. Але є цікава ідея щодо набору обмінного фонду для звільнення наших полонених, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов"

"Азов" має ідею щодо того, який обмінний фонд має бути для повернення полонених захисників.

Про це під час пресконференції заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, офіцерський склад, який визволили з полону активно співпрацює з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"За нашими списками загиблих в Оленівці 41 людини, але ми не всіх опитали. Списки збираються", - зазначив Кротевич.

Він зазначив, що під час виходу з "Азовсталі", командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним, а також зв'язок з очільником ГУР МО Будановим.

Кротевич назвав обмін Медведчука "політичним".

"Це моя особиста думка, це був політичний обмін Медведчука. Другого Медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", - додав український захисник.

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