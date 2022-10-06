"Танкісти палять москалів", - ексклюзивне відео про роботу Героя України, танкіста Сергія Пономаренка. ВIДЕО

Перемога над Росією у війні, що триває, повинна бути повною і остаточною. В іншому випадку, вона з часом відновиться.

Таку думку у новому відео проєкту "Український свідок" висловив Герой України, заступник командира танкового батальону ЗСУ Сергій Пономаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо закінчити війну сьогодні, то ми її не закриємо, а передамо своїм дітям чи онукам. Адже спіраль історії постійно повертає нас на коло війни з Росією. Потрібна не швидка, а повна перемога. Російська держава перестане існувати - і зникне загроза не тільки для України, але й для всього світу", - переконує Пономаренко.

Коментуючи поточні події на фронті і постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури і мирного населення, танкіст підкреслює, - противник намагається зламати населення України.

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"Але росіяни ніяк не можуть зрозуміти одне: кожен такий обстріл не ламає, а навпаки згуртовує українців", - наголошує Пономаренко.

Як зазначається, підрозділ Сергія працює на Харківщині. За час роботи підрозділу у 2022 році знищено потад 15 ворожих танків, з нашого боку втрачено 3 одиниці техніки. Втрат серед особового складу - немає. Є один без вісти зниклий.