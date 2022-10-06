У Білорусі запроваджено заборону на підвищення цін, - ЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

"З 6 числа (жовтня, – прім. ред.) забороняється всяке зростання цін. За-бо-ро-ня-ється! Від сьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось", - наголосив Лукашенко.

При цьому диктатор порадив не лише не підвищувати ціни, а навіть знижувати їх.

Білоруські ЗМІ відмічають, що у цій забороні можуть бути виключення. Ціна може змінюватися після узгодження з міністерством антимонопольного регулювання та торгівлі.

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