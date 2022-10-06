Майже 1,5 тис. будинків зруйновано у Нікопольському районі через обстріли окупантами

У Нікополі та районі внаслідок ворожих ударів зруйновано 356 багатоповерхових будинків і майже 1000 будинків приватного сектору.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Нікополі та районі фактично зруйновано 356 багатоповерхових будинків і 1000 будинків приватного сектору", - сказав він.

Лукашук додав, що окупанти обстрілюють Нікопольський район майже щодня. Обстріли ведуться виключно з території Енергодара.

"Б'ють із "Градів", іноді б'ють з важкої артилерії. Відстань від Енергодара до Нікополя до 7 км, невелика. Тобто це зона ураження майже з усієї зброї, яка є у ворога. Від гармат до ракетних систем і мінометів", - сказав він.

До війни в Нікополі мешкало 120 тисяч населення, місто було досить великим промисловим центром. Нині майже 80 тисяч людей звідти виїхало.

"Більшість людей, які мешкали в Нікополі і Марганці, виїжджають до Покрова. В Покрові зараз неможливо зняти квартиру чи будинок", - каже очільник облради.

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