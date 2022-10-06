Пісню "Ой у лузі червона калина" в Криму хочуть визнати екстремістською
Як інформує Цензор.НЕТ, так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков вимагає визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина",пишуть російські ЗМІ.
"Червона калина" була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ", – сказав він.
Волков також порівняв "Червону калину" з твором Адольфа Гітлера "Mein Kampf". На його думку, виконавців української композиції треба саджати до в’язниці на 5 років за "розпалювання національної ворожнечі та популяризацію нацизму".
"Вдруге її використовували Бандера, ОУН-УПА та УНА-УНСО, це був другий виток", – зауважив псевдочиновник.
Також Волков "аргументує" необхідність визнати пісню "Ой у лузі червона калина" екстремістською тим, що українські військові під неї нібито "пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах". А ще псевдочиновника обурює те, що композицію "прокачує весь колективний Захід і Pink Floyd".
Раніше підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності організаторів і учасників весілля за відтворення пісні "Ой у лузі червона калина", яку російський суд назвав "бойовою піснею українських націоналістів".
Нагадаємо, "Ой у лузі червона калина" – українська народна пісня, що колись стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Після того, як у перші дні війни її заспівав на Софійській площі лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, пісня набула шаленої популярності.