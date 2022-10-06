На Харківщині затримали місцевого депутата, який працював на окупантів, - Нацполіція

Депутата однієї з сільських рад Харківського району з квітня 2022 року співпрацював із ворогом під час тимчасової окупації території громади. За "прояв любові" до країни-агресора чоловік отримав посаду голови "Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Посібник ворога виконував адміністративно-господарські функції, радив місцевим мешканцям співпрацювати з окупантами, організував посів та збір урожаю, для подальшого вивезення сільськогосподарської продукції до Росії, розпоряджався майном територіальної громади та брав участь у створенні так званої "народної міліції", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, перебіжника затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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