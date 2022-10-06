Україна може наростити експортні доходи завдяки "зеленій" енергетиці, – ЦЕВ

Україна може збільшити доходи від експорту електроенергії завдяки збільшенню її виробництва на електростанціях відновлюваної енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у ході національного телемарафону Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, радник прем’єр-міністра України.

"Є напрямки, які для нас зараз важливі. Ми до початку вторгнення розвивали відновлювану енергетику і зараз у нас експорт електроенергії фактично є другою статтею експорту після агропродукції. Ми маємо такі перспективи, що за рахунок електроенергії можемо перекрити повністю ті доходи, які ми отримували від транзиту російського газу, та за який ми трималися останні 20 років", - сказав Криволап.

За його словами, збільшити виробництво електроенергії для подальшого експорту держава може за рахунок відновлюваних джерел енергії.

"Наприклад, розвивати вітроенергетику. Особливо, на заході України, де все стабільно. Є реформи, які ми маємо робити вже зараз", - підкреслив Криволап.

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.