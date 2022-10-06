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Україна може наростити експортні доходи завдяки "зеленій" енергетиці, – ЦЕВ

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Україна може наростити експортні доходи завдяки "зеленій" енергетиці, – ЦЕВ
 Україна може збільшити доходи від експорту електроенергії завдяки збільшенню її виробництва на електростанціях відновлюваної енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у ході національного телемарафону Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, радник прем’єр-міністра України.

"Є напрямки, які для нас зараз важливі. Ми до початку вторгнення розвивали відновлювану енергетику і зараз у нас експорт електроенергії фактично є другою статтею експорту після агропродукції. Ми маємо такі перспективи, що за рахунок електроенергії можемо перекрити повністю ті доходи, які ми отримували від транзиту російського газу, та за який ми трималися останні 20 років", - сказав Криволап.

За його словами, збільшити виробництво електроенергії для подальшого експорту держава може за рахунок відновлюваних джерел енергії.

"Наприклад, розвивати вітроенергетику. Особливо, на заході України, де все стабільно. Є реформи, які ми маємо робити вже зараз", - підкреслив Криволап.

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

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Топ коментарі

  • Атас Злой
    Поки буде існувати шалений розрив між цінами традиційної та "зеленої" енергетики, будуть з'являтись такі статті. Якщо цей пан вважає свій проект таким вигідним, то чому він не запропонує його Євросоюзу? Там саме зараз енергетична криза. А знаєте чому? Тому, що одразу піде за кацапським крейсером, там уміють рахувати собівартість та маржу. От і пробують "зелені" авантюристи, хоча б ще трошки, але продовжити грабувати Україну.
  • Vasily Androshchook
    Гроші державного Енегроатому перекладаються у привану кишеню відомого олігарха. Отака зелена енергетика.
  • mrSmith
    Звичайно!
    Саме зараз, час будувати ВЕС: під Херсоном, Миколаєвом, Запоріжжям!
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