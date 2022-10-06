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НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський

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НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО має переглянути порядок використання свого тиску для того, щоб попередити застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що повинно робити НАТО - унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.

За словами Зеленського, НАТО "має переглянути порядок використання свого тиску".

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Мали б свої ракети то були б "превентивні удари"-а так маємо "боневтіка"
  • Віктор Степаненко
    А буба бубонить і краде , бубонить і краде ...
  • Вячеслав Зубарєв
    Та всі тобі все мають. Закрити небо. Ще щось. А ти собачий син будеш з Бєнєй бабло поза тендерами пиляти.
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