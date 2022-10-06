З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань
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У Новій Каховці Херсонської області зникли російські загарбники, ймовірно, їх відправили на Берислав.
Про це у Facebook повідомив депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес.
За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - йдеться в повідомленні.