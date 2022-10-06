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З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань

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З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань
У Новій Каховці Херсонської області зникли російські загарбники, ймовірно, їх відправили на Берислав.

Про це у Facebook повідомив депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес.

За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Щось не так в нашій країні.
    На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
    Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
    Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
    Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
  • Nikolai Chizhevsky
    Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
  • Валентин Коваль
    Смоли гарячоі ім .
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