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29 населених пунктів на Херсонському напрямку визволили ЗСУ, - Генштаб

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29 населених пунктів на Херсонському напрямку визволили ЗСУ, - Генштаб
З 1 жовтня Збройні Сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - зазначив він.

Раніше в ОК "Південь" заявили, що понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів.

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Топ коментарі

  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    Слава войнам Украины
  • Олег Кущ e096799b
    А как же рехверендум?
  • Олег Кущ e096799b
    Спокойно, мы арии
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