Зрадники Луганщини розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з Кремінної та Сватового, - росЗМІ
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Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Мірошника, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб
"Евакуацію" соціальних та медичних установ проводять і у Сватовому.
"Місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді та займаються евакуацією", - повідомив Мірошник.