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Зрадники Луганщини розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з Кремінної та Сватового, - росЗМІ

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Зрадники Луганщини розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з Кремінної та Сватового, - росЗМІ
Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ. 

За словами Мірошника, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб

"Евакуацію" соціальних та медичних установ проводять і у Сватовому.

"Місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді та займаються евакуацією", - повідомив Мірошник.

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Какой на фиг "посол", если "лнр" считают частью запоребрика? Это как посол Краснодарского края.
  • Alex Tiger
    Знают твари, что прийдется ответить. Далеко не убегут.
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Посол" від слова - "посланий". (на*уй)
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