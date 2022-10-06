Путін розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможним зберегти своє життя, - Зеленський (оновлено)
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Путін розуміє, що "світ ніколи не пробачить" російського ядерного удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Якщо навіть він (Путін. - Ред.) вирішить бити ядерними ударами... Я думаю, що світ йому це ніколи не пробачить, і ніколи не пробачить цій землі під назвою Росія. Я вважаю, що директор Росії, їхній керівник, дуже любить своє життя. Я думаю, що він розуміє, що після застосування ядерної зброї, він буде неспроможним більше зберегти своє життя. Я в цьому впевнений", - наголосив глава держави.
Відповідаючи на запитання, чи зріс ризик застосування Росією ядерної зброї, Зеленський відповів: "Складно сказати".