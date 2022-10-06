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Уперше із серпня окупанти завдали удару ракетами з Білорусі, - Генштаб ЗСУ

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Уперше із серпня окупанти завдали удару ракетами з Білорусі, - Генштаб ЗСУ
У ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав  у коментарі Українській правді

"Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня".

Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.

Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури. Інша – на пустирі.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині, - ОВА (оновлено)

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    То може треба відповідати? Тим паче зарпз є чим.. І що там з дипломатичними відносинами з бульбашами?
  • Jaroslav Jaroslav d8bd1694
    А коли буде адекватна відповідь? Невже засрали?
  • Zloj Pens
    Падла усатая - болтаться тебе на виселице рядом с ******!!!
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