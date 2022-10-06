Новини • Агресія Росії проти України

Командування російських окупантів наказує спалювати тіла загиблих, щоб приховати втрати, - Маляр

3 78617
Командування російських окупантів наказує спалювати тіла загиблих, щоб приховати втрати, - Маляр
Російське командування змушує спалювати тіла загиблих окупантів. Таким чином вони намагаються приховати чисельні втрати армії в Україні.

Про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборона Ганна  Маляр, інформує Цензор.НЕТ. 

"Російське командування на фоні успішних контрнаступальних дій ЗСУ з метою приховування реальних втрат масово застосовують практику спалювання тіл загиблих, в тому числі нещодавно прибулих в рамках мобілізації", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону, - Маляр

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    "Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
  • три - пятнадцать
    палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
  • jack nicholson
    Говно не горит.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини