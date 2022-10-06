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ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб

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ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб
Росія випустила по цивільним об’єктам України 86 дронів-камікадзе. Більшість з них знищили ЗСУ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї ночі силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом від початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - сказав Громов.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
  • Vlad Cheh
    Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
  • Колян Коляныч
    Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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