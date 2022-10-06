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Європарламент закликає світ до значного збільшення поставок зброї Україні

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Європарламент закликає світ до значного збільшення поставок зброї Україні
Депутати Європарламенту закликали усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу Росії захопити українські території силою. Резолюцію з відповідним закликом ЄП схвалив у четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Документ схвалили 504 голосами проти 26, 36 депутатів утрималися.

Депутати Європарламенту заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета, з анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей є недійсними, і закликають держави-члени ЄС вжити додаткові жорсткі санкції.

Крім того, депутати Європарламенту закликали держави-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, особливо в сферах, про які просив український уряд. Держави-члени, які вагаються, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе зупинити війну, додали депутати.

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Нещодавні російські погрози застосувати ядерну зброю - безвідповідальні та небезпечні, попереджають депутати Європарламенту.

Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

Будь-яка спроба Росії подати удари по окупованих територіях як напад на саму Росію є незаконною та безпідставною, заявили у Європарламенті.

Депутати також засудили військову мобілізацію в Росії та заходи щодо примусу мешканців тимчасово окупованих територій України до служби у збройних силах РФ.

Депутати Європарламенту закликали до створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, "де Путін та всі російські цивільні та військові чиновники та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".

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Як повідомлялося, глава Європарламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз має поставити Україні танки західного зразка.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
    Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
    Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
  • Yevgeny Mironov
    Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

    6 жовтня, 15:53







    Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

    Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

    За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

    Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
  • Колян Коляныч
    А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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