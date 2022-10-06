Підрив газопроводів "Північний потік" є справою рук російських спецслужб, - прем’єр Польщі Моравецький

За підривами газопроводів Nord Stream -1 та Nord Stream-2, скоріш за все, стоять російські спецслужби.

Про це у Празі перед початком неформального саміту ЄС заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними, які ми отримуємо також від наших закордонних друзів, це справа рук російських спецслужб. Крім того, озвучена кілька днів тому пропозиція Росії про використання для транспортування газу нитки трубопроводу, що збереглася, Північний потік 2 теж підтверджує, що це була їхня робота", – сказав Моравецький.

Польський прем'єр також сказав, що порушуватиме на саміті питання захисту критичної інфраструктури від російських диверсій, оскільки "Євросоюзу потрібно негайно об'єднатися, щоб протистояти російському шантажу та виправляти колишні політичні помилки, наслідки яких ми сьогодні спостерігаємо".

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Нагадуємо, увечері 26 вересня 2022 року оператори газопроводів ПП-1 та ПП-2 повідомили про падіння тиску на трьох з чотирьох ниток. Було зафіксовано витік газу в двох місцях у Балтійському морі неподалік острова Борнгольм. Сейсмологи зареєстрували підводні вибухи на маршрутах газопроводів, перший о 02:03, другий о 19:04. Увечері 28 вересня виявили четверте місце розриву труб. 6 жовтня прокуратура Швеції заявила, що результати огляду місця події підтверджують припущення про диверсію.