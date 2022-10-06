Новини • Війна

Без України союз НАТО не такий міцний, - Зеленський

1 58123
Без України союз НАТО не такий міцний, - Зеленський
Україна з набуттям членства в Північноатлантичному альянсі спроможна буде зміцнити НАТО на сході Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що без України сам союз НАТО не такий міцний, особливо на Європейському континенті. Ми це бачимо, хто у нас сусіди, які в нас сусіди і які ризики тощо. Я вважаю, що для міцності на сході Європи це дуже важливо", - сказав глава держави під час спілкування в австралійському Інституті Лоуї.

Водночас він наголосив, що зараз у питанні розгляду заявки України на членство "м'яч" знаходиться на боці НАТО.

"Ми вдячні за підтримку, за відкриті двері, але ми сьогодні говоримо і даємо пас у дуже важливий і влучний момент, коли не тільки Україна повинна демонструвати свою силу Росії, а коли і союзники, коли Альянс може продемонструвати, що вони не бояться Російську Федерацію", - додав Зеленський.

Читайте: НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...вірні слова, але не від квартального клована
  • владимир Мозговой 43ea6269
    там,в НАТО,все норм було і буде з нами чи без нас!це нам туди треба і добре що туди йдемо!але зебіли сьогодні скажуть одне,а завтра друге-було і не раз
  • Валентина Саюн c856325a
    Милове і Червоний Маяк, а там і Берислав. Так що ЗСУ круте,але з НАТО
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини