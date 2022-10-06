Євросоюз засуджує спроби Росії привласнити українську ЗАЕС

У ЄС також засуджують викрадення директора станції Мурашова та закликали Росію вивести війська та повернути контроль за ЗАЕС Україні.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми серйозно занепокоєні діями Росії на Запорізькій АЕС та навколо неї, як і на інших ядерних об’єктах в Україні, що становлять загрозу безпеці ядерних установок та персоналу і значно підвищують ризик ядерної аварії. Ми засуджуємо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення нею ядерних об’єктів на суверенній території України, включно з нещодавнім "указом" президента Путіна щодо Запорізької АЕС", - йдеться у заяві.

У ЄС також засудили затримання російською стороною генерального директора Запорізької АЕС Мурашова та висловили повну підтримку роботі МАГАТЕ і його керівника "щодо надання допомоги Україні у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, а також у збереженні виконання гарантій".

"Єдиний спосіб забезпечити довгострокову безпеку об’єкта – це виведення Росією військ з ЗАЕС та повернення її під повний і виключний контроль України", - заявили у Євросоюзі.

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