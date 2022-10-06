Україна потребує гарантій безпеки до того, як вступить в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна представила партнерам пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це глава держави заявив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти, інформує Цензор.НЕТ.

Так, президент розповів про формули миру.

"Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН.

Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.

Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності.

Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам.

П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована", - пояснив глава держави.

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