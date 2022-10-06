Україна потребує гарантій безпеки до того, як вступить в НАТО, - Зеленський
Про це глава держави заявив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти, інформує Цензор.НЕТ.
Так, президент розповів про формули миру.
"Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН.
Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.
Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності.
Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам.
П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована", - пояснив глава держави.