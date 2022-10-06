Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на донецький та херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів. Загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами – майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн", - повідомив Громов.

Також повіжомляється, що на білоруських складах, базах та арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до бронетехніки армії РФ для подальшого відправлення окупаційним військам.

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