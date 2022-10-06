У ЗСУ вистачає людей, а оборонна промисловість нарощує виробництво зброї, - Резніков

Українській армії вистачає людей, а український оборонпром нарощує обсяги виготовлення і зброї, і набоїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbs-Україна повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання, чи вистачає Україні людей, техніки, зброї.

"Я б сказав так: людей вистачає. Але коли в тебе йде війна, тобі завжди чогось не вистачає. Тому я просто хочу сказати, що були періоди цієї війни, коли з обох сторін за добу вилітало близько 100 000 артилерійських снарядів та ракет. Тобто інтенсивність ведення війни шалена, а значить, у нас постійна необхідність поповнення арсеналів. І звісно, що ми це все обговорюємо з партнерами та отримуємо необхідне за контрактами та МТД. Ми також нарощуємо обсяги виготовлення і зброї, і набоїв в Україні", - повідомив Резніков.

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Він нагадав, що оборонпрому належать відомі флагмани підприємств, які виготовляють комплекси типу "Стугн" та "Корсарів". Зокрема, українські військові навчилися збивати "Стугнами" російський вертоліт К-52, який називають літаючим танком, розповів міністр. Також усім добре відомий комплекс "Нептун", яким потопили крейсер "Москва". Тобто є багато державних підприємств, а також приватних компаній, які виготовляють і бронетехніку, і артилерійські системи, є підприємства, які виготовляють стрілецьку та снайперську зброю.

Резніков спростував інформацію російських ЗМІ, що зс рф розбомбили виробників "Стугн" та "Нептунів".

Також міністр повідомив, що, окрім зброї, українські підприємства в пʼять разів збільшили виготовлення бронежилетів та шоломів.

"На початку лютого на складах не було майже нічого, і в першу чергу ми забезпечували наших військових бронежилетами та шоломами завдяки МТД та волонтерським зусиллям. Але за ці місяці ми наростили саме контрактними зусиллями і поставили в ЗС тільки за контрактами 500 0000 бронежилетів та шоломів", - зазначив Резніков.

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