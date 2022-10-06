Ядерний потенціал Росії закінчився у 1997 році, - Резніков
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbs-Україна повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи тему застосування росією тактичної ядерної зброї.
"Не можна сказати, що ризику не існує, але він значно менший, ніж будь-що. Це говорять і наші іноземні партнери, і США, і Велика Британія. Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів із Білого дому, що вони відправили досить жорсткі сигнали в кремль, що застосування ними ядерної зброї призведе до останнього руйнівного наслідку для росії", - зазначив Резніков.
Міністр нагадав і про технічний стан ядерної зброї Росії.
"Весь її ядерний потенціал закінчився у 1997 році. А коли вони останній раз проводили випробовування ядерної зброї? У кінці 1990-х років у Казахстані на відповідному полігоні. Де вони будуть її застосовувати? На лінії фронту, щоб знищити не тільки українські, але й свої підрозділи? Чорне море? Там три натівські країни", - наголосив очільник оборонного відомства.
Він також вважає, що після Маріуполя й Бучі та ракетних обстрілів українців уже не залякати ядерною зброєю.
"Ми кажемо всім партнерам: перестаньте боятися росію. Це не друга армія світу, це жебраки, мародери та гвалтівники. Це тюрма, яка напала на Україну", - відзначив міністр оборони.