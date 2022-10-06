Росія виділить Білорусі 1,5 млрд доларів кредиту

Росія виділить Білорусі кредит розміром 1,5 мільярда доларів на імпортозаміщення.

Про це заявив віцепрем’єр російського уряду Олексій Оверчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами російського чиновника, документи про це "або підписали, або ось-ось підпишуть", але параметри кредиту вже визначено.

Як заявив Оверчук, гроші будуть виділені на проєкти, пов’язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв. Подробиць про умови кредиту наразі немає.

Олександр Лукашенко повідомляв, що Москва готова виділити Мінську додатково 1,5 мільярда доларів, ще в червні.

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Після придушення режимом Лукашенка масових протестів у 2020 році Росія надала Білорусі кредити загальною сумою понад мільярд доларів. Минулого року країни підписали так звані союзні програми, спрямовані на інтеграцію, насамперед, у сфері економіки.