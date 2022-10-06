Новини • Війна

Три російські дрони-камікадзе "Shahed-136" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

3 85428
Три російські дрони-камікадзе "Shahed-136" знищено на Одещині, - ПК "Південь"
В Одеській області силами ППО знищено три російські дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"6 жовтня, в проміжок часу з 18.30 до 20.00 години , російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе "Shahed-136", які було збито силами та засобами протиповітряної оборони.

Також, близько 15.00 на Миколаївщині, ліквідовано два БпЛА окупантів "Mohajer- 6" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    скоро остальные подтянутся..... все только начинается......
    3 ч Тринадцать (исправлено) уголовников записались на войну.
    В конце сентября они самовольно, с оружием покинули воинскую часть.
    Теперь их местонахождение неизвестно.
    Встречайте их в своих городах. У дверей своих квартир. У школ, где учатся ваши дети. И не забудьте поблагодарить Путина.
  • Ahmad silos
    Вчимо історію - в квітні 2019, іранські дрони, пролетів більше 200 км, атакували 2 найбільші нафтові фабрики Саудівської Аравії - Абкак та Хурайс. В кожній стаї дронів було більше 100 одиниць, деякі були керуючими, інші - камікадзе.
    Збитки СА сягали 1 млрд.долл. щоденно.
    на захисті нафтових фабрик стояли Петріоти (проти висотних цілей) та Скайгард (проти цілей на низькій висоті). Обидві системи дронів зроблених з фанери просто не побачили.
    Я ще тоді писав на Цензорі про небезпеку та про те що навіть американські системи не бачать дешевих дронів з гімна і палок. Мене обзивали "рашистом" та забанили - на думку одноклітинних патріотів, ставити під сумнів "святого Петріота" може тільки рашист.
    ну от... маємо що маємо. Дякувати Богові, у русні руки з дупи, вони не використовують їх так ефективно як іранці свого часу.
  • Валентина Саюн c856325a
    Дешево і сердито,бо зібрати таке можна і в Києві, але Ставка має більш нагальні "задачі" .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини