Три російські дрони-камікадзе "Shahed-136" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

В Одеській області силами ППО знищено три російські дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"6 жовтня, в проміжок часу з 18.30 до 20.00 години , російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе "Shahed-136", які було збито силами та засобами протиповітряної оборони.

Також, близько 15.00 на Миколаївщині, ліквідовано два БпЛА окупантів "Mohajer- 6" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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