Рашисти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються, - ОВА
1 5622
Російські окупанти увечері в четвер обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
"Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину. До вечора тричі вдарили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що масштаби руйнувань уточнюються.