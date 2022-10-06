Двоє росіян втекли на човні з Чукотки на Аляску, ховаючись від мобілізації
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Жителі містечка Гамбелл на острові Святого Лаврентія у штаті Аляска виявили біля берега двох чоловіків на невеликому човні. За словами новоприбулих, вони росіяни і припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берінгового моря. Вони пояснили, що ховаються від мобілізації
Гамбелл з населенням 495 чоловік розташоване на північно-західному мисі острова, приблизно за 36 миль (58 км) від Чукотського півострова. Острів ближче до Росії, ніж материкової частини Аляски, і з його мису видно її території.
Зазначається, що від точки відплиття до місця прибуття росіяни подолали майже 500 км. Зараз чоловіки знаходяться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска, під охороною Управління берегової охорони США.