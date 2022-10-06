Новини • Мобілізація в РФ

Двоє росіян втекли на човні з Чукотки на Аляску, ховаючись від мобілізації

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Двоє росіян втекли на човні з Чукотки на Аляску, ховаючись від мобілізації
Двоє жителів Чукотського автономного округу РФ, що тікали від мобілізації, на човні припливли на Аляску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Жителі містечка Гамбелл на острові Святого Лаврентія у штаті Аляска виявили біля берега двох чоловіків на невеликому човні. За словами новоприбулих, вони росіяни і припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берінгового моря. Вони пояснили, що ховаються від мобілізації

Гамбелл з населенням 495 чоловік розташоване на північно-західному мисі острова, приблизно за 36 миль (58 км) від Чукотського півострова. Острів ближче до Росії, ніж материкової частини Аляски, і з його мису видно її території.

Зазначається, що від точки відплиття до місця прибуття росіяни подолали майже 500 км.  Зараз чоловіки знаходяться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска, під охороною Управління берегової охорони США.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Аляска наш?
  • Валентина Саюн c856325a
    З цих тупих алкашів 40% будуть воювати на рівні кадрової армії орків. Не можна знехтувати загрозою
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Это притом, что малые народы мобилизации кагбэ не подлежат. Но чукча умный - он понимает, что стихия - куда безопаснее всех клятв пуйла.
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