Запорізька АЕС є українським підприємством, - МАГАТЕ
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МАГАТЕ вважає Запорізька АЕС українським підприємством.
Про це на брифінгу у Києві сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це питання з галузі міжнародного права <...> ми хочемо, аби війна негайно припинилася і, звісно, позиція МАГАТЕ полягає у тому, що ЗАЕС - українське підприємство", - сказав Гроссі.
Після візиту до Києва Гроссі має вилетіти на перемовини до РФ.
Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".