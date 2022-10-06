Запорізька АЕС є українським підприємством, - МАГАТЕ

МАГАТЕ вважає Запорізька АЕС українським підприємством.

Про це на брифінгу у Києві сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання з галузі міжнародного права <...> ми хочемо, аби війна негайно припинилася і, звісно, позиція МАГАТЕ полягає у тому, що ЗАЕС - українське підприємство", - сказав Гроссі.

Після візиту до Києва Гроссі має вилетіти на перемовини до РФ.

Також читайте: Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома" через спробу привласнення Запорізької АЕС, - МЗС

Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".