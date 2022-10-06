Зеленський закликав до превентивних ударів по РФ через ядерні погрози, що спричинило істерику в Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску. У Росії сприйняли цю заяву як заклик до ядерного удару по РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зеленський на питання, що має зробити НАТО, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї сказав наступне: "Ми бачимо вже, що ці люди спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо – я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати: "Ах ти так? Ну ось тримай від нас". Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО, переглянути порядок застосування".

Після цієї заяви представники РФ почали заявляти, що Зеленський хоче розв’язати ядерну війну.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

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Прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням РФ 24 лютого:

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте".

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