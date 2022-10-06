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6 жовтня, з 15:00 до 20:00, сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб

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6 жовтня, з 15:00 до 20:00, сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що 6 жовтня, з 15:00 по 20:00 год, на півдні України, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що було знищено "один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6"; один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";  три іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136"".

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