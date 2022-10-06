6 жовтня, з 15:00 до 20:00, сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що 6 жовтня, з 15:00 по 20:00 год, на півдні України, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів.