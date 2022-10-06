Від 1 жовтня на Херсонщині визволено понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 225 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"За час від 1 жовтня тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обовʼязково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму.

Ця перспектива очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом іще належить пройти. Іще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу та міжнародне право", - сказав Зеленський.

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